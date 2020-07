Maltempo, nubifragio a Palermo: riaperta al transito parte della circonvallazione

Riaperta al transito una parte della circonvallazione di Palermo, dopo che mercoledì scorso a causa del nubifragio abbattutosi sul capoluogo siciliano acqua e fango l’avevano resa impraticabile. Sono state aperte tutte le corsie laterali di viale Regione Siciliana e il sottopasso di viale Lazio in direzione Trapani. In corso con Amap e Rap le operazioni di lavaggio e verifica del manto stradale e degli impianti della circonvallazione in direzione Messina, dove l’apertura è prevista entro le 21.

Al sottopasso via Leonardo da Vinci, invece, sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco e della Protezione civile per la rimozione del fango. Domani mattina è in programma l’intervento di Amap, Rap ed Esercito per la possibile riapertura entro la sera.