Maltempo Piemonte, disastro nel Biellese: pioggia, grandine e vento oltre i 100km/h a Cossato, alberi sradicati e tetti divelti [FOTO]

Un “inferno” di acqua, grandine e vento si è scatenato la scorsa notte nel Biellese orientale, ed in particolare a Cossato, secondo il centro della provincia. Sulla cittadina il vento ha soffiato forte, probabilmente oltre i 100km/h, scoperchiando i tetti di diversi fabbricati con tegole e lamiere divelte e abbattendo almeno una ventina di alberi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Secondo le notizie raccolte alcune abitazioni avrebbero subito danni pesanti, anche se al momento non è stata necessaria l’evacuazione dei residenti. Tanti anche gli allagamenti provocati dalle piogge. Al momento, non ci sono notizie di feriti.

Da questa notte sono al lavoro 7 squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, del distaccamento di Cossato e Ponzone oltre ai Carabinieri. Anche il sindaco di Cossato Enrico Moggio ha lavorato in prima linea con i soccorritori. I Carabinieri questa mattina stanno monitorando la rete delle strade per verificare i danni e controllare che non ci siano auto finite fuori strada a causa del maltempo.