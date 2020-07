Maltempo, piogge e forti raffiche di vento al Nord Italia: centinaia di interventi per allagamenti e alberi abbattuti

Maltempo, piogge e forti raffiche di vento al nordovest: nelle ultime 24 ore squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per allagamenti, caduta di alberi e rimozione di strutture pericolanti.

Sono stati effettuati 140 interventi in Lombardia, oltre 100 in Emilia-Romagna e Piemonte.

Circa una ventina gli interventi che questa notte hanno impegnato i pompieri nel Bolognese.

Le zone più colpite sono state Molinella, San Pietro in Casale e Malalbergo, Baricella, San Giovanni in Persiceto.

Le squadre hanno rimosso diversi rami pericolanti o alberi abbattuti dal vento e utilizzato elettropompe e motopompe per svuotare scantinati e sottopassi, come ad esempio il sottopasso della Stazione in via XXIV Maggio a San Pietro in Casale.