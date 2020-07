Maltempo: Presidente Ars contro Orlando, ‘tu sei più responsabile degli altri di questa tragedia’

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – “Fino ad ora avevo preferito mantenere il silenzio, ma dopo il comunicato del Sindaco di #Palermo non posso più tacere. Il problema sarebbe soltanto non essere stato avvertito per l’imprevedibile evento meteorologico? Intanto era prevedibile perché ormai avviene ogni anno! Secondo, sapevamo da anni che esistono problemi alle fognature specialmente nei sottopassi della circonvallazione!”. Lo scrive sui social il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. “Mi dispiace Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo ma la città di Palermo è totalmente nelle tue mani – dice Questa è una tragedia di cui siamo responsabili tutti ma tu più degli altri. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e profonda gratitudine alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco impegnati in queste ore”.