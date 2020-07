Il maltempo attanaglia Puglia e Basilicata: polveri siderurgiche invadono Taranto, scuole allagate a Potenza [GALLERY]

L’ondata di forte maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio su Taranto, con vento e pioggia, ha causato pesanti ripercussioni sul rione Tamburi. A causa della vicinanza tra il quartiere e l’acciaieria ArcelorMittal, le strade e le piazze dei Tamburi sono state infatti invase da grandi quantitativi di polveri minerali e siderurgiche sollevatesi dall’area industriale. Il cielo dei Tamburi si e’ colorato di rossastro, effetto ferro, costringendo i cittadini a chiudersi in casa bloccando finestre e verande. Moltissime proteste sui social che hanno denunciato le condizioni di grave invivibilità nel rione Tamburi per la vicinanza dell’acciaieria ArcelorMittal. Non e’ certo la prima volta che ai Tamburi accadono eventi del genere. Da anni infatti il rione e i suoi cittadini sono sottoposti a limitazioni e precauzioni nei giorni classificati Wind Day da Arpa Puglia. GUARDA LA GALLERY FOTOGRAFICA SCORREVOLE IN ALTO.

E anche la Basilicata è nella morda del maltempo. Diversi interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza a seguito di allagamenti provocati da forti piogge e grandinate. Si segnalano danni all’Istituto superiore ”Carlo Levi” di Sant’Arcangelo di Potenza per copiose infiltrazioni d’acqua nelle aule. I vigili del fuoco hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle auto bloccate dall’acqua (zona industriale di Vaglio), dalla grandine ad Atella e per alberi caduti sulla sede stradale nella zona industriale di Potenza. L’area più colpita è quella tra Sant’Arcangelo, San Chirico Raparo e Missanello con più di venti richieste di intervento. Sono impegnate nove squadre, nove autopompe e nove fuori strada, con 45 unità.