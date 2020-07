Maltempo Puglia: danni e disagi nel Salento

Un’improvvisa ondata di Maltempo ha provocato danni e disagi nel Salento. Le ore più critiche sono state quelle della notte scorsa e del primo mattino, quando si sono verificati allagamenti di scantinati e abitazioni in diversi comuni, tra cui Lecce, dove il sottopasso di viale Leopardi e’ stato completamente allagato dalla pioggia battente. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi. Non sono mancati gli incendi dovuti ai danni provocati dal Maltempo alle linee elettriche. Un rogo ha causato danni ingenti ad un capannone nella Zona industriale di Lecce.