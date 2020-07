In base agli aggiornamenti pluviometrici delle ore 18:15, sono caduti 73mm di pioggia a Patti, 59mm a Tripi, 50mm a Montalbano Elicona, 47mm a Torregrotta, 41mm a Novara di Sicilia, 33mm a Falcone: il messinese tirrenico è sugli scudi per il maltempo che in piena estate sta colpendo il territorio peloritano provocando pesanti allagamenti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: