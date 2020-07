Maltempo, piogge mai viste all’estremo Sud: 140mm sulla costa di Messina in piena estate, fresco autunnale in Calabria [LIVE]

L’estate è in piena crisi per l’ondata di maltempo che negli ultimi giorni sta colpendo l’Italia: i fenomeni estremi che Venerdì 3 Luglio hanno colpito il Nord si sono caratterizzati per la violenza delle grandinate, poi nel weekend i fenomeni perturbati si sono spostati al Centro/Sud dove avere piogge e temporali in piena estate è molto raro, soprattutto nelle zone costiere e in modo particolare in Sicilia dove abbiamo avuto le precipitazioni più abbondanti, sulla fascia tirrenica messinese. I dati ufficiali del SIAS, infatti, riportano nelle ultime 24 ore ben 140mm di pioggia a Patti, 67mm a Torregrotta, 66mm a Montalbano Elicona, 56mm a Falcone, 48mm a Novara di Sicilia, 37mm a San Pier Niceto, 32mm a Messina, 30mm a Brolo, 17mm a Barcellona Pozzo di Gotto.

Anche in Calabria si sono verificate piogge abbondanti e le temperature sono crollate su valori tipicamente autunnali: a Vibo Valentia, ad esempio, la temperatura minima è piombata a +17°C e adesso in pieno giorno siamo fermi a +21°C. Anche sulle coste, da Reggio Calabria a Tropea, la colonnina di mercurio fa fatica a superare i +25°C. Come se fossimo ancora a Maggio. O già a Ottobre.

E non è finita qui: nelle prossime ore, non soltanto nel pomeriggio odierno ma anche domani, Lunedì 6 Luglio, il maltempo continuerà con fenomeni d’instabilità diffusi a macchia di leopardo su tutto il territorio calabrese, siciliano, lucano e in alcune aree della Campania meridionale e della Puglia. Il maestrale continuerà a soffiare impetuoso, soprattutto nel mar Jonio. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: