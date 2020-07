Maltempo, forti temporali in Sicilia, Sardegna e Calabria: devastante tornado a Mineo, gravi danni [VIDEO]

Come ampiamente previsto, oggi pomeriggio violenti temporali hanno colpito il Sud Italia: il maltempo si è concentrato in Sicilia, Sardegna e Calabria con nubifragi e forti colpi di vento. In modo particolare in Sicilia, la Regione più colpita, sono caduti 30mm di pioggia a Mineo, 29mm a Gela, 26mm a Caltagirone, 25mm a Piazza Armerina e Novara di Sicilia, 24mm a Palazzolo Acreide, 22mm a Modica, 18mm a Ragusa, 16mm a Riposto, 14mm a Pedara, 12mm a Randazzo. Nelle altre Regioni, spiccano i 26mm ad Albi in Calabria e i 19mm a Capoterra in Sardegna.

Ma il fenomeno più estremo è stato il tornado che nel cuore del pomeriggio ha colpito le campagne di Mineo (Catania), nella zona più interna della piana di Catania che non è certo nuova a questo tipo di fenomeni: è la zona più calda della Sicilia, in cui il suolo si riscalda più facilmente per il clima continentale e pianeggiante a distanza dal mare. Così è frequente che si verificano, quando ci sono le condizioni di turbolenza e instabilità come oggi, questo tipo di tornado così estremi. Il video è stato girato da Loredana Nolfo e testimonia i danni provocati dall’enorme turbine d’aria che ha sollevato a centinaia di metri dal suolo materiali di alcune strutture industriali della zona. Sul bilancio dei danni si attende l’esito dei sopralluoghi in corso.