Maltempo, rarissimo temporale si abbatte su Catania per il 2° giorno consecutivo: città etnea sott’acqua, immagini impressionanti [FOTO e VIDEO]

Maltempo – Forti temporali stanno colpendo a macchia di leopardo l’Italia da Nord a Sud, soprattutto lungo l’Appennino centro-settentrionale e la Sicilia. Proprio sull’isola, per il 2° giorno consecutivo si stanno verificando forti temporali con accumuli pluviometrici importanti per il mese di luglio. Così dopo i temporali di ieri, che hanno portato piogge e anche uno spaventoso tornado a Mineo, a Catania oggi sono caduti già 46,6mm di pioggia, mentre la media mensile di Luglio per la città è di 5mm! Nubifragi per il secondo giorno consecutivo e città allagata a metà luglio (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), un evento rarissimo.

Restando in Sicilia, tra i dati pluviometrici più significativi aggiornati alle 16:15 di oggi, mercoledì 15 luglio, segnaliamo: 32,4mm a Caronia Pomiere, 28mm a Pedara, 23,2mm a Linguaglossa, 16,8mm a Riposto.

Nel resto d’Italia, segnaliamo: 31,5mm a Lizzano in Belvedere, 28,4mm ad Alatri, 28mm a San Nicola dell’Alto, 20,4mm a Bosco Chiesanuova.

Un violento nubifragio si è abbattuto anche su Palermo, nel giorno del Festino di Santa Rosalia, patrona della città. 37mm di pioggia registrati nel centro storico. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio. Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per strade allagate nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine e nei pressi degli ospedali Civico e Policlinico. Disagi alla circolazione anche in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa e all’imbocco delle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo. Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni a piano terra e nei magazzini. Segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine sono arrivate anche da Mondello dove molti bagnanti sono fuggiti dalla spiaggia.

Alle 17:15, in pieno giorno, sia a Catania che a Palermo ci sono appena +21°C, in calo rispetto ai +30°C di questa mattina, come se fossimo in pieno clima autunnale.