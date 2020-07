Maltempo, forti temporali tra Calabria e Sicilia: già 25,6mm ad Albi, nubifragi sulla Sicilia orientale nel pomeriggio [LIVE]

Maltempo – Come preannunciato, forti temporali stanno colpendo Calabria e Sicilia dalla tarda mattina. Sull’isola, i temporali insistono, in particolare, sul settore orientale, tra le province di Messina, Catania e Siracusa, ma anche nell’Agrigentino. In Calabria, invece, sono colpite le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Nelle ultime 3 ore, in Calabria e Sicilia sono caduti: 25,6mm ad Albi, 17,4mm ad Altilia, 16mm a Novara di Sicilia e San Cataldo, 15,2mm a Riposto, 14,5mm a Cammarata, 11,4mm a Martirano, 10,2mm a Randazzo e Pedara, 9mm a Pizzoni e Arena, 8,8mm ad Antillo, 8,2mm a Nicolosi.

I fenomeni continueranno ad intensificarsi nelle prossime ore con veri e propri nubifragi attesi sulle due regioni. Attenzione alla Sicilia orientale, dove entro fine giornata si potrebbero raggiungere i 100mm totali tra Ragusano, Siracusano e Agrigentino. Entro sera, i fenomeni dovrebbero essere già in attenuazione, ma le piogge torneranno anche domani.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: