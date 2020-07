Maltempo, forti temporali sulla costa adriatica: quasi 50mm in Veneto, +20°C in pieno giorno ad Ancona e Pesaro [FOTO e DATI]

È iniziato già dalla notte il lungo weekend di maltempo che colpirà l’Italia, dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Già la notte scorsa, infatti, forti temporali hanno iniziato a colpire le regioni adriatiche e continuano ancora su Friuli Venezia Giulia, Toscana orientale, Marche settentrionali, parte dell’Emilia Romagna meridionale e in maniera più sparsa su Abruzzo e Molise. E i dati pluviometrici sono già significativi in alcune località.

Alle 12:45 di oggi, tra i dati pluviometrici più rilevanti segnaliamo: 47,8mm a Lendinara, 36,8mm a Ferrara, 32,9mm a Cattolica, 31,4mm a Mesola, 29mm a Tortoreto, 28,5mm a Meldola, 26,9mm a Gambettola, 20,8mm a Pocenia, 19,8mm a Noventa Vicentina, 16,2mm a Rimini, 13,7mm ad Ancona, 12,2mm a Pesaro.

Siamo a metà di una giornata di metà luglio, che dovrebbe essere calda sul nostro Paese. Invece sulla costa adriatica, le temperature sono molto più basse rispetto al resto del Paese a causa di correnti fredde provenienti dal Nord Europa. Alle 12:45, si registravano: +21°C a Rimini, Forlì, Imola, Faenza, Senigallia, Pescara, Montemarciano, Bellaria Igea Marina, Cervia, Mesola, +20°C ad Ancona, Pesaro, Fermo, Tortoreto, Cesena, +19°C a Macerata. Sul resto d’Italia, invece, le temperature sono almeno di +28-29°C, per una differenza di quasi 10°C con le regioni adriatiche.

Forti venti sferzano la costa adriatica: raffiche fino a 60km/h ad Ancona e circa 40km/h sulle coste dell’Emilia Romagna. Proprio ad Ancona, un temporale con forte vento forte si è verificato tra le 8:30 e le 9, provocando danni e disagi. Vigili del fuoco e polizia locale sono al lavoro per rimuovere rami caduti a terra e per le strade allagate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Un albero è caduto su un’auto parcheggiata nei pressi dell’ospedale materno-infantile Salesi. Chiusi i sottopassi di via Macerata e via Lotto. Alle 9.30 risultavano circa 25 richieste per interventi da evadere.

Nel primo pomeriggio il maltempo si accanirà anche sulle Marche, soprattutto tra Pesaro, Senigallia e Fano. Durante il corso del pomeriggio, tutta l’Italia centrale verrà coinvolta dal maltempo che scivolerà sull’Adriatico, in Abruzzo e Molise, ma si estenderà anche alle zone interne di Umbria, Toscana, Lazio e Campania, con forti temporali. Nella serata i fenomeni più estremi arriveranno anche in Puglia, soprattutto sul Gargano.

