Maltempo, domenica di forti temporali in Sicilia: violento nubifragio a Mirabella Imbaccari, allagamenti a Ficarazzi [VIDEO]

Il maltempo continua a colpire l’Estremo Sud del Paese anche oggi, domenica 19 luglio. Particolarmente colpita la Sicilia, soprattutto il Catanese. Un violento nubifragio si sta abbattendo su Mirabella Imbaccari, scaricando in poco più di un’ora 56,4mm di pioggia (vedi video in fondo all’articolo). Forti piogge anche nel Palermitano. In mattinata, un forte rovescio ha provocato in pochi minuti gravi allagamenti a Ficarazzi.

Tra gli altri dati pluviometrici più significativi registrati oggi nella regione, segnaliamo: 44,5mm a Grammichele, 25mm a Bagheria, 23,3mm a Termini Imerese, 16,8mm a Villabate.

