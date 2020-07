Il maltempo si sposta al Centro/Sud: tornado a Sperlonga, forti temporali tra Lazio e Campania [FOTO LIVE]

Il maltempo che ormai da due giorni sta colpendo l’Italia settentrionale e che ieri ha determinato fenomeni estremi al Nord in quello che è stato il “Venerdì Nero” d’inizio estate, adesso si sposta nel weekend al Centro/Sud: forti temporali stanno colpendo il medio Tirreno, tra Lazio meridionale e alta Campania, provocando forti piogge soprattutto in provincia di Latina. A Sperlonga poco prima delle 09:00 s’è verificato un affascinante tornado sulla costa, come possiamo osservare nelle immagini della gallery scorrevole a corredo dell’articolo. A Roma, invece, splende il sole e abbiamo +26°C.

Attenzione al pomeriggio: i temporali colpiranno gran parte del Sud, in modo particolare alto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attenzione ai forti venti di maestrale, con mareggiate e temperature in netto calo.

