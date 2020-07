Maltempo Toscana, un Tornado devastante a Forte dei Marmi: vento a 200km/h, VIDEO spaventoso. Versilia in ginocchio

La Versilia è in ginocchio per la violenta ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi si è abbattuta sulla Toscana settentrionale: i violenti temporali provenienti dalla Liguria hanno colpito tutto il territorio della provincia di Massa Carrara e gran parte di quello di Lucca e di Pisa tra le 14:30 e le 15:30. Nelle località più colpite sono caduti 40mm di pioggia, ma in pochissimo tempo: a contraddistinguere quest’ondata di maltempo è stato il vento impetuoso che ha raggiunto raffiche massime di 83,7km/h a Massa, 72,4km/h a Camaiore e 67,6km/h a Viareggio. Ma la raffica più estrema è stata registrata alle 15:00 in punto sulla costa di Forte dei Marmi: 192,24km/h (dato ufficiale del Centro Funzionale SIR della Regione Toscana). Si tratta di un dato impressionante, degno di un Uragano di 3ª Categoria sulla scala Saffir-Simpson. Mentre il centro abitato veniva flagellato da un violento temporale (vedi video in basso) proveniente dal mare, preceduto da una Shelf-Cloud impressionante immortalata nelle immagini pubblicate nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, sugli stabilimenti balneari un enorme tornado distruggeva ombrelloni e lettini. Le immagini girate dai bagnanti di un lido, rifugiati per l’occasione dopo la fuga dalla spiaggia, sono eloquenti:

Si è trattato di un fenomeno estremamente violento e particolarmente raro, che fortunatamente non ha provocato danni catastrofici come avrebbe potuto fare se avesse raggiunto un’area abitata o se non fosse stato preceduto dal temporale che aveva messo in guardia la popolazione dandole il tempo di rifugiarsi al sicuro.

Di seguito le altre immagini del maltempo di oggi in Toscana: