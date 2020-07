Maltempo, spettacolare tromba d’aria a Genova nel “Venerdì Nero” del Nord Italia [FOTO e VIDEO]

In questo “Venerdì Nero” per il maltempo al Nord Italia, con nubifragi, violente grandinate e forte vento, non è mancata neanche una tromba d’aria a Genova. Il tornado si è formato nel tardo pomeriggio davanti a Boccadasse, quartiere della città. Anche se di lieve entità, la tromba d’aria ha comunque creato uno spettacolo nel cielo (vedi foto della gallery in alto e video in fondo all’articolo).

