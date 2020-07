Allerta Meteo, il “Venerdì Nero” del maltempo è già iniziato: primi violenti temporali pre-frontali nella notte [LIVE]

Allerta Meteo – Il “Venerdì Nero”del maltempo sull’Italia settentrionale è già iniziato in netto anticipo: forti temporali pre-frontali hanno interessato nella tarda serata di ieri la Lombardia, provocando intensi nubifragi in modo particolare nel bergamasco, nel bresciano e intorno al Lago di Garda. Sono caduti in poche ore 83mm di pioggia al Rifugio Capanna 2000, 73mm a Seriate e Gazzaniga, 72mm a Casto, 68mm a Trescore Balneario, 58mm al Passo Cavallino della Fobbia e a Brignano Gera d’Adda, 52mm a Vestone, 50mm a Cenate Sopra, 48mm a Leffe. In Veneto spiccano i 55mm a San Zeno di Montagna, ma nella notte i fenomeni temporaleschi in rapido movimento da occidente verso oriente stanno colpendo proprio il veronese, il vicentino e il padovano. Forti temporali in atto anche in Trentino Alto Adige. Si tratta di temporali pre-frontali rispetto ai fenomeni estremi che nel corso della giornata, e soprattutto nel pomeriggio/sera di Venerdì 3 Luglio, si abbatteranno con violenza su tutto il Nord con forti venti orientali e nord/orientali. Alto il rischio di tornado e grandinate. Attenzione alle temperature: crolleranno rapidamente di oltre dieci gradi centigradi per una vera e propria crisi dell’estate in vista del primo weekend di Luglio. Sabato e Domenica il maltempo si sposterà al Centro/Sud. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: