Meteo, forti mareggiate e brusco calo delle temperature sull’Adriatico: massime di +25°C a Rimini, Ancona e Pescara, -10°C rispetto a Roma [FOTO e DATI]

Meteo – Furiose mareggiate stanno colpendo le coste dell’Alto Adriatico a causa dei forti venti di Bora che si sono alzati durante la notte per l’arrivo di un impulso di aria fredda dal Nord Europa sulle nostre regioni di Nord-Est. Stanotte la Bora ha raggiunto raffiche di 104km/h a Trieste, danneggiando alberi, rami e infissi. Sulle coste di Emilia Romagna e Marche, si sono scatenate forti mareggiate, come testimoniano le immagini della gallery scorrevole in alto che arrivano da località come Rimini, Riccione, Ravenna, Cesenatico e Riviera del Conero.

L’arrivo di questo impulso freddo ha determinato un brusco calo delle temperature, che ieri sulle zone adriatiche raggiugevano facilmente i +34-35°C, con punte anche di +36°C. Oggi, invece, è netta la differenza tra le zone adriatiche e il resto d’Italia.

Lo dimostrano le seguenti massime registrate alle 14:30: +36°C a Guidonia Montecelio, +34°C a Roma, Boscoreale, Luzzi, Rende; +33°C a Cosenza; +32°C a Napoli, Frosinone; +30°C a Pisa.

Ma appena +26°C a Ravenna, Riccione, Comacchio, Venezia, Treviso, Forlì; +25°C a Rimini, Cesena, Ancona, Cattolica, Fano, Chioggia, Jesolo, Portogruaro, Argenta, Faenza, Imola, Macerata, Montemarciano, Filottrano; +24°C a Senigallia, Rovigo.