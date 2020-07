Anche Mel Gibson ricoverato per Coronavirus: curato con il Remdesivir

L’attore e regista americano Mel Gibson figura tra la lista delle celebrità contagiate dal nuovo coronavirus. Gibson è stato ricoverato ad aprile dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto un suo rappresentante, come riporta la stampa americana. Gibson, 64 anni, è stato ricoverato per una settimana in un ospedale della California e curato col Remdesivir e ha superato la malattia. “È risultato positivo in aprile e ha trascorso una settimana in ospedale. È stato trattato con il farmaco Remdesivir, mentre era in ospedale. Più avanti è risultato negativo numerose volte e positivo al test per gli anticorpi“, ha dichiarato il suo portavoce.

Sono numerose le star che hanno combattuto contro il coronavirus, tra cui Idris Elba, Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, Olga Kurylenko, Pink, Kristofer Hivju, Andy Cohen e Daniel Dae Kim. Alcune non ce l’hanno fatta, come la star di Broadway Nick Cordero e il frontman dei Fountains of Wayne Adam Schlesinger.