Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Noi speriamo si possa sciogliere questo nodo. La pandemia ha messo in luce gli interventi necessari al nostro Sistema sanitario nazionale. Non possiamo perdere questo treno. Una maggioranza alla fine ci sarà”. Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, in un’intervista al Corriere della Sera, a proposito del Mes.