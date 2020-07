Meteo Aeronautica Militare, le Previsioni fino al 16 Luglio: forti temporali in arrivo al Nord

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a giovedì 16 luglio 2020.

Domani al Nord nuvolosità irregolare a tratti intensa sui rilievi alpini e prealpini con precipitazioni convettive diffuse in esaurimento tardo pomeridiano, ad eccezione delle relative aree del Friuli-Venezia Giulia dove permarranno fino a sera; sul resto del nord prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali ed associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio estensione dei fenomeni al restante territorio, con temporali anche intensi su mantovano, Emilia-Romagna centro-orientale e Pianura veneta. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso con al più transito di velature. Dalla sera formazione di addensamenti compatti a ridosso di rilievi appenninici di Toscana, Umbria e Marche con deboli rovesci associati. Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti, salvo locali addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore più calde e lungo le coste tirreniche calabresi dalla sera. Temperature: minime in aumento su Alpi occidentali piemontesi, bassa Pianura lombarda, arcipelago toscano, regioni adriatiche centrali e meridionali, Basilicata, Calabria ionica e Sardegna orientale, in lieve flessione su Alpi centro-orientali, Appennino toscano ed aree interne laziali, stazionarie altrove; massime in calo su Alpi, prealpi, restante Piemonte, bassa pianura lombarda, basso Veneto, Appennino settentrionale e toscano, nonché su bassa Toscana, alto Lazio e coste tirreniche calabresi, in rialzo lungo le coste dell’Emilia-Romagna, su isole maggiori, regioni adriatiche centrali e meridionali, Basilicata e restante Calabria, senza variazioni di rilevo sul resto del paese. Venti: da deboli a moderati nordorientali su Pianura padana e coste marchigiane, con forti rinforzi serali lungo le coste; deboli settentrionali sui rilievi alpini; generalmente deboli variabili altrove. Mari: da poco mossi a mossi mar Ligure, mare e canale di Sardegna ed alto Adriatico, quest’ultimo fino a molto mosso dalla sera; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Domenica 12 luglio al Nord nuvolosità irregolare a tratti intensa su Piemonte, pianura e prealpi della Lombardia e sull’Appennino con associati residui rovesci al mattino. Nel pomeriggio attese temporanee schiarite prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa su Alpi piemontesi e prealpi lombarde; sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti compatti ad evoluzione diurna sui rilievi con associati isolati rovesci. Dalla sera nubi progressivamente più compatte su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Alpi venete e friulane. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato sull’isola, salvo transito di velature serali; su Marche, Abruzzo ed a ridosso dell’Appennino di Toscana ed Umbria attesi annuvolamenti compatti con precipitazioni convettive sparse, in esaurimento dalla tarda mattinata a partire dai settori più settentrionali; sul resto del centro ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, ad eccezione di debole instabilità diurna sui rilievi laziali. Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi peninsulari nelle ore centrali della giornata e lungo le coste tirreniche calabresi dalla sera. Temperature: minime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, nord-est, Marche, Abruzzo e Molise, più marcato sui relativi rilievi; in lieve rialzo su coste liguri, Sardegna meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; massime in aumento su Alpi orientali, di Lombardia, Valle d’Aosta e su quelle del Piemonte settentrionale, nonché su arcipelago toscano, alto Lazio, Sardegna centro-occidentale, Sicilia, coste campane, ioniche e tirreniche della Calabria, in diminuzione su restante nord, Toscana, Umbria, regioni adriatiche centrali e meridionali, più marcata su queste ultime, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: nordorientali: da moderati a localmente forti lungo le coste adriatiche, moderati sul resto del centro; moderati orientali sulla Pianura padana; da deboli a moderati settentrionali su Liguria, isole maggiori, Campania, Basilicata e Calabria; deboli variabili sul resto del nord. Mari: da mosso a localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale e centrale; da mossi a molto mossi il restante Adriatico e lo Ionio settentrionale; da poco mossi a localmente mossi il Tirreno settentrionale, lo stretto di Sicilia e il restante Ionio; generalmente mossi i restanti bacini.

Lunedì 13 luglio condizioni stabili e soleggiate ovunque, ad eccezione di addensamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini con associate precipitazioni convettive sparse nelle ore centrali della giornata.Mmartedì 14 luglio al nord alternanza di schiarite ed annuvolamenti, questi ultimi specie sulle Alpi dove saranno accompagnati da isolati rovesci e temporali. Ampi e persistenti rasserenamenti sul resto del paese.

Mercoledì 15 luglio annuvolamenti compatti sui rilievi del nord con precipitazioni convettive sparse.Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, salvo debole instabilità diurna limitata ai rilievi appenninici.

Giovedì 16 luglio nubi progressivamente più compatte sulle aree montuose settentrionali con deboli precipitazioni associate. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con al più locali annuvolamenti compatti ad evoluzione diurna a ridosso dell’Appennino.