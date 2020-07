Meteo, è un Sabato di maltempo al Centro/Sud: la Sicilia è la Regione più colpita, bomba d’acqua sui Peloritani

E’ un Sabato di maltempo al Centro/Sud Italia, in uno dei weekend più attesi per le vacanze estive: dovrebbero essere i giorni più caldi dell’anno, invece in pieno giorno abbiamo appena +22°C ad Ancona, +23°C a Pescara, +24°C a Bari, +25°C a Reggio Calabria e Crotone. Temporali sparsi a macchia di leopardo stanno colpendo dalla tarda mattinata varie località di Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, soprattutto nelle zone interne.

La Regione più colpita è la Sicilia, dove abbiamo avuto un violento temporale sui Peloritani: ha provocato una bomba d’acqua tra Novara di Sicilia e Antillo, in provincia di Messina. Forti piogge anche nell’hinterland catanese. Da registrare 67mm di pioggia a Novara di Sicilia, 42mm ad Antillo, 22mm a Nicosia, 21mm ad Acireale, 17mm ad Acitrezza, 16mm a San Giovanni La Punta e Valverde di Catania, 13mm a Randazzo, 12mm a Ramacca, 11mm a Mineo, 10mm a Sant’Agata Li Battiati, 9mm a Siracusa e Nunziata di Mascali, 8mm a Riposto, 6mm a Ispica.

Forti piogge sparse anche in Calabria: 28mm ad Ardore, 18mm a Cassano allo Ionio e San Luca, 17mm a Rogliano e Staiti, 15mm a Cerchiara di Calabria, Savelli, Arena e Petronà, 14mm ad Albidona, 11mm a Lungro e Maida, 10mm a Tropea e Platì, 9mm a Gambarie in Aspromonte, 8mm a Mileto e Sant’Agata del Bianco, 4mm a Catona (Reggio Calabria).

In Campania sono caduti 43mm di pioggia a Mignano Monte Lungo, 21mm a Roccagloriosa, 17mm a Pietramelara, 10mm a Caiazzo, 7mm a Teano, 6mm a Pignataro Maggiore, 5mm a Capua e Montesarchio, 4mm a Laiano, Faicchio e Castello di Limatola.

Infine, qualche temporale anche nel basso Lazio con 17mm a Priverno, 15mm a Isola del Liri, 14mm a Cervaro, 12mm a Fontana Liri.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, soprattutto al Sud con altri forti temporali soprattutto in Calabria e Sicilia anche domani, Domenica 19 Luglio. In modo particolare saranno colpite la Calabria meridionale (provincia di Reggio Calabria) e la Sicilia orientale, tra Messina, Catania e Siracusa). Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: