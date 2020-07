Meteo Esteri: l’Uragano Hanna si è indebolito, ma intanto Douglas si profila al largo delle Hawaii

Hanna, il primo uragano del 2020 sulla costa atlantica, è stato degradato a tempesta tropicale nel suo passaggio attraverso il Texas; ma nello Stato americano ha causato piogge violente. Sebbene degradato, la violenta tempesta -che ha toccato terra a Padre Island alle 17:00 ora locale di sabato- si muoveva ancora con venti sostenuti a 115km orari. Nella mattinata comunque non sono state segnalate perdite umane o danni gravi.

Tuttavia i meteorologi hanno avvertito del rischio di una mareggiata, con onde di circa 1,8 metri in alcune zone, e previsto che Hanna continuera’ a scaricare pioggia lunedi’ tanto in Texas che in Messico. Intanto pero’ un’altra perturbazione peroccupa: pur indebolito alla categoria 1, la prima di 5 nella scala Saffir-Simpson, l’uraganoDouglas si profila al largo delle Hawaii nel Pacifico.

Il presidente Donald Trump ha voluto rassicurare: “La mia amministrazione sta monitorando da vicino l’uraganoDouglas al largo delle Hawaii e l’uragano Hanna, che ora e’ sbarcato in Texas. Continuiamo a coordinarci da vicino con entrambi gli Stati … ascoltando le strutture di pronto soccorso … per proteggere le famiglie e le proprieta’!“. Le immagini circolanti su Internet hanno mostrato strade allagate e un campeggio per camper, nella citta’ costiera texana di Corpus Christi, disseminato di detriti e alberi caduti, oltreché a Corpus Christi l’acqua che ambiva all’altezza dell’Art Museum of South Texas: Anche il Texas State Aquarium ha dovuto chiudere perché danneggiato Hanna è arrivato in Texas in un momento in cui lo Stato della Stella Solitaria si trova a fronteggiare una terribile situazione epidemica, con un aumento esponenziale dei contagi da Covid-19, tanto che le autorità avevano decretato l’uso obbligatorio delle mascherine. Le autorità degli Stati Uniti, il Paese più colpito dal covid-19 con oltre 4,2 milioni di casi, dovranno trovare il modo di proteggere i cittadini che potrebbero essere costretti a lasciare le loro case, messi in fuga dagli uragani della stagione.