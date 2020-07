Meteo, Estate in stand-by in Europa: forti piogge e temporali aumentano il rischio di alluvioni lampo su buona parte del continente

Il pattern instabile che si era spostato sul Nord Europa alla fine della scorsa settimana si espanderà su gran parte del continente in questo fine settimana, portando prolungati periodi di pioggia che aumenteranno il rischio di alluvioni localizzate. Nella parte iniziale della settimana, la tempesta ha portato round di piogge più intense in parti dell’Europa centrale e orientale e ora continuerà a portare rovesci e temporali dalle Alpi ai Balcani e negli stati baltici.

Mentre la tempesta si sposta sull’Est Europa, incontrerà un’area di alta pressione sulla Russia occidentale e rimarrà in stallo sull’area. Questo determinerà periodi di pioggia e temporali su Balcani e Ucraina per tutto il weekend. Nel frattempo, le piogge arriveranno anche sull’Europa nordoccidentale, colpendo prima il Regno Unito e poi la Scandinavia durante il weekend.

Il rischio di alluvioni lampo sarà maggiore nelle aree che ricevono round di pioggia o temporali più forti nel corso del weekend, incluse sia le aree dell’Europa nordoccidentale che quelle dell’Est Europa. Ogni temporale che si svilupperà, inoltre, potrà portare forti raffiche di vento e grandine.

Questo round di maltempo contribuirà a mantenere le temperature a livelli normali per l’inizio di luglio in molte località. Le temperature normali in Europa sono di +21-26°C nei settori settentrionali e di +27-32°C in quelli meridionali. Nel corso del weekend, in Spagna prevarranno condizioni di caldo e prevalentemente asciutte.