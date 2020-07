Meteo Italia, l’ondata di caldo LIVE: temperature torride con picchi di +41°C in Sardegna e +40°C al Centro

Avevamo supposto, nell’aggiornamento mattutino, il superamento della soglia non solo dei 40°C raggiungi ieri in Calabria, ma anche lo sfondamento verso i 41°C e segnatamente sui settori meridionali della Sardegna. La stazione meteo di Guspini, nella provincia del Medio Campidano, nella Sardegna centro meridionale, ha registrato la temperatura di +41,4°C, circa un’ora fa. Ma il valore estremo è solo indicativo della potenza di questa ondata di caldo nordafricana, senz’altro la più importante della stagione. Accanto a esso vi è una serie piuttosto numerosa di valori over +37/+38°C che sta interessando in lungo e in largo la penisola. Spiccano, infatti, ancora, i quasi +41°C, per l’esattezza +40,9°C, di Torano Casello, in provincia di Cosenza, dei +40,1°C di Rende, sempre in provincia di Cosenza, i quasi 41°C di Deruta, in provincia di Perugia, e i 39.8°C di Fabro, in provincia di Terni, in Umbria, quindi non solo il Sud e le isole, ma anche il Centro nella morsa del caldo torrido. +37/+38°C diffusi anche sulla Capitale, Roma, e punte di quasi +39°C, esattamente +38,7°C localmente, come a Vigne Nuove, nel municipio di Roma III.

+37/+38°C ricorrenti sul Lazio, come sulle aree interne toscane e anche sulle aree pianeggianti del Nord, specie su quelle emiliano-romagnole, e della Bassa Lombardia, soprattutto nel Mantovano. 30/36°C prevalenti sul resto delle pianure del Nord, ma anche sul resto di tutti gli altri settori pianeggianti dell’intero territorio nazionale, coste comprese. Insomma, Italia nella Fornace. Oltre all’aspetto termico, ad acquistare una certa rilevanza localizzata sono anche un po’ di temporali da calura, alcuni già accorsi, altri in atto, soprattutto sui rilievi molisani, localmente su quelli orientali campani, sulle aree interne della Puglia centro-settentrionale e sulle aree occidentali della Lucania. Locali temporali anche sull’alto Piemonte, Ossola, Verbania, alto Novarese, alto Vercellese, localmente Nord Biellese, più irregolari e localizzati sul resto delle Alpi occidentali, su quelle Lombarde e verso alcuni rilievi del Trentino Alto Adige. Temporale locale, anche sul Nuorese centro settentrionale e sui rilievi occidentali del Cuneese.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione di questa ondata di caldo importante, apportando quotidiani aggiornamenti.