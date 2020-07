Meteo Luglio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: si riaffaccia l’anticiclone ma il maltempo rimane in agguato

Il mese di luglio è iniziato all’insegna del forte maltempo, al punto che la giornata di oggi è stata definita “Venerdì Nero” al Nord per gli eventi meteo estremi che si svilupperanno nel pomeriggio-sera odierno. Nel weekend il maltempo si sposterà al Sud ma dalla prossima settimana sembra riaffacciarsi l’anticiclone. Le condizioni meteo avverse, tuttavia, rimarranno in agguato. La tendenza mensile del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

06 – 12 Luglio 2020

La prima settimana pare aprirsi all’insegna di un regime debolmente anticiclonico. Ne conseguiranno dei regimi pluviometrici al di sotto della media del periodo sulle regioni centrali, ed in linea altrove. Per quanto invece attiene alle temperature avremo che le stesse saranno al di sopra della media al nord-ovest e aree costiere tirreniche centrali, al di sotto sulle regioni adriatiche centrali ed al sud, in linea altrove.

13 – 19 Luglio 2020

Nella seconda settimana pare indebolirsi leggermente il regime anticiclonico della settimana precedente con regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al nord, ed in linea sul resto del paese. Per quanto invece attiene i regimi termici avremo che gli stessi saranno al di sotto della media del periodo al nord, ed in linea al centro-sud.

20 – 26 Luglio 2020

Nessuna particolare variazione si rileva nella terza settimana, dove i regimi, sia termici che precipitativi saranno in linea con la media climatologica.

27 Luglio – 02 Agosto 2020

Nell’ultima settimana pare rafforzarsi nuovamente il regime anticiclonico, a partire dalle regioni centromeridionali, dove i valori di precipitazione si riporteranno al di sotto della media del periodo, mentre permarranno in linea al nord. Riguardo ai valori di temperatura si ritiene che gli stessi permangano in linea con la media del periodo su tutto il paese.