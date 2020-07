Meteo Luglio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: calo delle temperature in Italia la prossima settimana

Mentre il Nord si prepara ad un weekend di forte maltempo tra sabato 10 e domenica 11 luglio, la prossima settimana ci aspettano condizioni di stabilità sull’Italia ma senza caldo in eccesso. Anzi dalla prossima settimana, dovremmo assistere ad un calo delle temperature sul nostro Paese. La tendenza mensile dell’Aeronautica Militare fino al 9 agosto.

13 – 19 Luglio 2020

Nella prima settimana ci aspettiamo condizioni di stabilità atmosferica con valori pluviometrici al di sotto della norma, specie al Centro-Nord. Tuttavia, l’ingresso di aria più fredda, proveniente da una perturbazione in traslazione verso est, comporta delle temperature in calo, specie lungo le aree adriatiche.

20 – 26 Luglio 2020

Nessun sostanziale cambiamento nella seconda settimana con i valori pluviometrici e termici che nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo.

27 Luglio – 02 Agosto 2020

La terza settimana mostra un trend in linea con la media climatologica sia per le precipitazioni che per le temperature. Solamente le regioni meridionali e parte di quelle del Centro mostrano dei valori pluviometrici al di sotto delle medie periodo.

03 – 09 Agosto 2020

Nell’ultima settimana un aumento della pressione atmosferica riporta i valori delle precipitazioni al di sotto della norma su buona parte del Paese. Riguardo ai valori di temperatura questi permangono in linea con la media del periodo, salvo mostrare un segnale sopra media lungo le regioni tirreniche centrali.