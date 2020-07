Meteo, inizia la prima ondata di caldo dell’estate: temperature roventi già oggi, raggiunti +40°C in Calabria, +36°C a Roma e Firenze [DATI]

Meteo – È iniziata oggi la potente ondata di caldo di matrice africana sull’Italia, che si rafforzerà nei prossimi giorni. Oggi si sono toccati i +40°C in Calabria, ma temperature di +36°-38°C sono state registrate in diverse regioni, come Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Veneto.

Ecco le massime più significative di oggi, martedì 28 luglio: +40°C a Sellia, Botricello; +39°C a Guspini; +38°C a Cosenza, Rende, Deruta, Torano Castello, Oppido Mamertina, Bovolone; +37°C a Taranto, Arezzo, Taurisano, Marsciano, Bisignano; +36°C a Roma, Firenze, Siena, Imola, Mantova, Guidonia Montecelio, Perugia, Orvieto, Ceprano, Corigliano Calabro, Bova, Castrovillari, Pisticci, Nardò, Lendinara, Iglesias; +35°C a Trento, Ferrara, Prato, Empoli, Chieti, Campobasso, Caltanissetta, Capaci, Tivoli, Frosinone, Monterotondo, Siderno Marina, Padula, Francavilla Fontana, Jesi; +34°C a Bologna, Reggio Emilia, Modena, Vicenza, Legnago, Castelfranco Veneto, Paderno Dugnano, Oristano; +33°C a Milano, Novara, Lodi, Monza, Palermo, Catania, Messina, Lecce, Pisa, Treviso, Piacenza; +32°C a Imperia, Verona, Trieste, Cagliari; +31°C a Torino, Reggio Calabria, Catanzaro, Brindisi, Bari.

Quella odierna, inoltre, è stata la giornata più calda di questa estate in Alto Adige. A Gargazzone, tra Bolzano e Merano, sono stati registrati +35°C, mentre +30°C sono stati raggiunti a Brunico, Silandro e Vipiteno, località normalmente considerate “fresche”.

Attenzione ai prossimi giorni: l’ondata di caldo andrà intensificandosi sul Paese.