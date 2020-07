Meteo, l’ondata di caldo entra nel clou: +41°C in Sardegna e Umbria, +40°C in Toscana e Calabria, +38°C in Lombardia. Le massime [DATI]

Meteo – L’ondata di caldo africano che sta investendo l’Italia, la prima dell’estate 2020, è entrata nella sua fase clou. Lo testimoniano le temperature che oggi hanno raggiunto soglia +41°C in Sardegna e in Umbria e hanno raggiunto nuovamente i +40°C in Calabria, per il terzo giorno consecutivo. Valori di +37-39°C sono diffusi in diverse regioni, come Lazio, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia.

Ecco le massime più rilevanti di oggi, giovedì 30 luglio: +41,4°C a Guspini; +41°C a Deruta; +40°C a Cosenza, Rende, Sellia, Orvieto, Fabro, Torricelle; +39°C a Perugia, Alatri, Olevano Romano, Taurisano, Ceprano, Fontana Liri, Sovicille, Torrita di Siena, Monterenzio; +38°C a Mantova, Imola, Guidonia Montecelio, Iglesias, Ossi, Oppido Mamertina, San Sosti, Marsciano, Asciano, Ostellato; +37°C a Roma, Firenze, Siena, Taranto, Crotone, Frosinone, Arezzo, Empoli, Caltanissetta, Platì, Castrovillari, Francavilla Fontana, Padula, Baranello, Torremaggiore, Jesi; +36°C a Vicenza, Trento, Bologna, Ferrara, L’Aquila, Chieti, Viterbo, Prato, Campobasso, Capaci, Pisticci, Latina, Avezzano, Gualdo Tadino, Montepulciano, Faenza, Cesena, Lendinara, Mesola, San Felice sul Panaro, Mirandola, Castelfranco Veneto, Conegliano, Rovereto, Gorgonzola, Paderno Dugnano, Montagna in Valtellina; +35°C a Milano, Venezia, Treviso, Pordenone, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Lecce, Pistoia, Modena, Reggio Emilia, Parella, Codogno; +34°C a Palermo, Novara, Macerata, Boscoreale, Montesilvano, Chioggia, Paladina, Monza; +33°C a Torino, Brindisi, Bari, Foggia, Ravenna; +32°C a Cagliari, Napoli; +31°C a Messina.

Questa forte ondata di caldo persisterà ancora nei prossimi giorni.