Meteo, l’ondata di caldo si rafforza: +40°C in Calabria, +37°C a Roma e Siena [DATI]

Meteo – Siamo nel clou dell’ondata di caldo africano che sta interessando l’Italia e che continuerà anche nei prossimi giorni. Oggi la Calabria ha raggiunto nuovamente i +40°C, come ieri. Diffusi valori di +36-38°C in diverse regioni, soprattutto al Centro-Sud, ma anche in alcune località di Lombardia ed Emilia Romagna.

Tra le massime più rilevanti di oggi, mercoledì 29 luglio, segnaliamo: +40°C a Sellia, Deruta; +39°C a Rende, Monterenzio, Guspini; +38°C a Cosenza, Luzzi, Torano Castello, Marsciano, Taurisano, Isola del Liri, Sovicille, Barisciano; +37°C a Roma, Siena, Arezzo, Perugia, Taranto, Imola, Guidonia Montecelio, Orvieto, Oppido Mamertina, Nardò, Torremaggiore; +36°C a L’Aquila, Pistoia, Mantova, Campobasso, Empoli, Caltanissetta, Chieti, Tivoli, Avezzano, Corigliano Calabro, Pisticci; +35°C a Trento, Firenze, Bologna, Ferrara, Prato, Forlì, Frosinone, Viterbo, Vicenza, Soverato, Correggio, Jesi, Borgia, Sant’Agata Li Battiati, Mirabella Imbaccari, Città di Castello, Montepulciano, Lendinara; +34°C a Udine, Pordenone, Rimini, Parma, Modena, Reggio Emilia, Cesena, Crotone, Capaci, Bova, Legnago, San Canzian d’Isonzo, Conegliano, Rovereto, Paderno Dugnano, Jovencan, Iglesias, Oristano; +33°C a Milano, Novara, Palermo, Lecce, Cagliari, Catanzaro, Lodi, Ancona, Macerata, Piacenza, San Bartolomeo al Mare; +32°C a Napoli, Messina, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste, La Spezia, Pescara; +31°C a Torino.

Attenzione perché il peggio non è ancora arrivato: temperature in ulteriore aumento nelle prossime ore, con rischi per la salute e per gli incendi in aumento.