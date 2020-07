Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: il bollettino fino a lunedì 13 Luglio

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a sabato 11 luglio 2020.

Domani al Nord: annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi alpini confinali con qualche locale, breve rovescio pomeridiano; cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature mattutine sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: bel tempo, a parte con i consueti addensamenti cumuliformi pomeridiani attesi a ridosso dei rilievi appenninici compresi tra Lazio ed Abruzzo e nelle zone interne dell’isola, dove non si esclude la possibilità di qualche occasionale piovasco associato. Sud e Sicilia: giornata stabile e con ampio soleggiamento; solo sulla Sicilia settentrionale un po di nubi compatte interesseranno l’area nelle ore più calde. Temperature: minime in rialzo sulle aree alpine confinali, nord sardegna e Sicilia; in calo su Liguria, val padana, aree pedemontane lombarde, Toscana, Umbria, regioni adriatiche centromeridionali, aree interne tirreniche ed in forma meno consistente sul restante territorio sardo, stazionarie altrove; massime in diminuzione sulle estreme aree ioniche, coste meridionali toscane e su quelle dell’alto lazio, in aumento anche sensibile sul resto del Paese.

Giovedì 9 al Nord: bel tempo salvo formazione di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, con deboli rovesci o temporali associati, nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con al più formazione di locali nubi a sviluppo cumuliforme a sviluppo diurno, sulle aree interne tra Lazio ed Abruzzo. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di qualche nube cumuliforme lungo le coste tirreniche e sulle aree interne della Sicilia, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime stazionarie su Liguria, coste tirreniche, Sardegna settentrionale, Sicilia orientale, Calabria, coste ioniche della Basilicata, in diminuzione sulla Puglia meridionale, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie su Liguria, isole maggiori, Calabria centromeridionale e coste tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del Paese.

Venerdì 10: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta su Alpi e Prealpi, accompagnata da rovesci o temporali sparsi.

Sabato 11: al mattino addensamenti compatti sull’area alpine e prealpina, accompagnata da rovesci o temporali da sparsi a diffusi; nubi cumuliformi a sviluppo diurno lungo l’area appenninica; bel tempo sul resto del Paese. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme anche in pianura padana, con deboli fenomeni sparsi che si protrarranno anche perla serata.

Domenica 12 e lunedì 13. Domenica: al mattino molte nubi compatte sulle regioni centroccidentali del nord, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta in pianura padana, con in serata e per la mattinata di lunedì, ancora addensamenti compatti su Alpi e prealpi, con deboli rovesci o temporali sparsi; nubi medio-alte in pianura padana e regioni centrali adriatiche; bel tempo sul resto del Paese.