Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: nuovo peggioramento nel weekend, il bollettino fino al 14 Luglio

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a martedì 14 luglio 2020.

Domani al Nord: bel tempo salvo formazione di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, con deboli rovesci o temporali associati, nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con al più formazione di locali nubi cumuliformi a sviluppo diurno, sulle aree interne tra Lazio ed Abruzzo. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di qualche nube cumuliforme lungo le coste tirreniche, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime stazionarie su coste tirreniche peninsulari, Sardegna settentrionale, Sicilia orientale, Calabria, coste ioniche della Basilicata, in diminuzione sulla Puglia meridionale, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie su Calabria centromeridionale, Sardegna centroccidentale e coste tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del Paese.

Venerdì 10 al Nord: iniziali condizioni di bel tempo su tutto il settentrione, con rapido aumento della nuvolosità compatta sulle aree alpine e prealpine, accompagnate da rovesci o temporali, da sparsi a diffusi. Dal pomeriggio inoltre aumento delle velature in pianura padana e delle nubi basse sulla Liguria. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro. Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sulla Sicilia tirrenica, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime stazionarie su Liguria, Toscana, isole maggiori ed aree costiere tirreniche centromeridionali, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie su Alpi e Prealpi, Liguria, isole maggiori e regioni tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del Paese.

Sabato 11 iniziali nubi compatte su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio estensione delle nubi compatte al resto del nord, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche di forte intensità, in successiva parziale attenuazione dalla serata.

Domenica 12 molte nubi al nord-ovest, aree alpine e prealpine ed aree appenniniche centrosettentrionali versante adriatico, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, localmente anche intensi sul Piemonte occidentale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Graduale diradamento delle nubi compatte e attenuazione dei fenomeni durante la giornata, sull’area appenninica e sulle aree pianeggianti del nord-ovest.

Lunedì 13 e martedì 14: addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.