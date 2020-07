Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: ancora piogge, rovesci e instabilità nei prossimi giorni

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a sabato 11 luglio 2020.

Domani al Nord: copertura in rapida intensificazione sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali dal pomeriggio, più frequenti e diffusi sui rilievi centrorientali; dalla sera estensione delle precipitazioni anche alle zone pedemontane del nord-est, mentre sono attesi fenomeni localmente anche intensi su nord veneto e settore friulano; sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse velature, più diffuse e consistenti da fine giornata sulle aree pianeggianti orientali e sul resto dell’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Cilento, Basilicata e Calabria tirreniche con associati deboli rovesci o temporali, in assorbimento dalle prime ore serali, con parziali schiarite; ampio soleggiamento sul restante meridione, a parte passaggi mattutini di nubi medio-alte e poco significative sulle rimanenti zone tirreniche e sulla Puglia centromeridionale. Temperature: minime senza variazioni su bassa Lombardia, Sardegna occidentale, Puglia centrosettentrionale e basilicata orientale; in lieve rialzo altrove; massime stazionarie su Liguria, Alpi, Prealpi, ovest Sardegna, Calabria tirrenica e Sicilia meridionale; in tenue aumento sul resto del Paese

Martedì 7 al Nord: al mattino cielo molto nuvoloso su gran parte delle aree pianeggianti con piogge e rovesci sulle relative zone di bassa Lombardia e Triveneto, nonché sull’Emilia-Romagna; seguirà un miglioramento con assorbimento dei fenomeni ed estesi rasserenamenti. Sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po di nubi più consistenti attese al mattino sulle aree pedemontane di Piemonte settentrionale e Lombardia, dove non si esclude la possibilità di qualche locale, debole rovescio. Centro e Sardegna: iniziale copertura compatta su Appennino toscano, Umbria orientale e Marche con qualche locale rovescio su quest’ultima sempre di debole intensità, ma in successivo miglioramento; altrove ampio soleggiamento seppur con sviluppo di nubi ad evoluzione diurna a ridosso della restante dorsale appenninica con locali deboli rovesci e qualche temporale pomeridiano attesi sui relativi rilievi abruzzesi e nelle zone interne del settore centromeridionale laziale. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, nonché sulla Puglia settentrionale con qualche occasionale e debolissimo rovescio temporalesco associato, in assorbimento dal tardo pomeriggio con ampi spazi di cielo sereno; bel tempo sul resto del sud. Temperature: minime in calo sulle aree alpine e prealpine, specie nordorientali; in rialzo su bassa Lombardia, coste occidentali sarde, Toscana centrorientale, Marche, Umbria, alto Lazio ed Abruzzo; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie su Lazio e Puglia centromeridionale; in aumento su Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia; in diminuzione sul resto del Paese, più marcata su val padana e regioni adriatiche centrali.

Mercoledì 8 condizioni di bel tempo con sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini confinali e sulle aree appenniniche comprese tra Lazio ed Abruzzo.

Giovedì 9 annuvolamenti compatti sulle aree alpine con deboli precipitazioni convettive attese dalla tarda mattinata su quelle di Trentino-Alto Adige veneto; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Venerdì 10 e sabato 11. Venerdì: condizioni instabili sulla catena alpina, specie centrorientale, dove non mancheranno rovesci e temporali; ampio soleggiamento sul resto del paese con i consueti annuvolamenti pomeridiani a ridosso della dorsale appenninica centromeridionale. Nella giornata di sabato si intensifica l’instabilità sulle aree alpine e localmente sulla dorsale appenninica; cielo sereno o velato altrove.