Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: anticiclone e caldo a chiudere il mese di luglio, la tendenza per agosto

Il mese di luglio si concluderà all’insegna dell’anticiclone sull’Italia, che garantirà condizioni prevalentemente stabili e un aumento delle temperature. Agosto, invece, sarà caratterizzato da condizioni variabili sulla penisola. La tendenza mensile elaborata dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

27 Luglio – 02 Agosto 2020

Nella prima settimana il modello climatologico segnala un moderato aumento della pressione su gran parte dei paesi del bacino del Mediterraneo che favorirà quindi condizioni mediamente stabili sul nostro Paese. In tale contesto le precipitazioni mostrano un andamento in linea con la media climatologica al Nord ed al di sotto di essa sulle regioni centromeridionali; temperature in aumento su tutto il Paese.

03 – 09 Agosto 2020

Nella seconda settimana si attenua l’anomalia pressoria positiva con l’affermazione di un regime di correnti mediamente occidentali e più umide. Conseguentemente i valori cumulati attesi saranno oltre i range tipici al settentrione, nella norma al Centro, ma ancora sotto media al Sud; il campo termico si manterrà in linea con quanto atteso al Settentrione e continuerà a permanere al di sopra dei valori del periodo sulle regioni centromeridionali.

10 – 16 Agosto 2020

Nella settimana del Ferragosto non risulta essere presente un sostanziale cambiamento con una moderata incertezza anche sul regime di circolazione atmosferica prevalente. Infatti, i valori pluviometrici nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo; le temperature mostrano un segnale sopra norma al Centro-Sud, mentre al Nord il trend risulta allineato alla media climatologica.

17 – 23 Agosto 2020

Nella quarta settimana, al pari della precedente, non si segnalano particolari anomalie climatologiche in un contesto ancora variabile dal punto di vista del regime prevalente. In tale quadro non sono attese variazioni rispetto alle medie del periodo per le precipitazioni; ancora valori termici mediamente più alti rispetto al periodo sulle regioni centromeridionali e nella norma su quelle settentrionali.