Meteo, violenta “tempesta” di schiuma marina a Città del Capo: città ricoperta di bianco come se avesse nevicato [FOTO e VIDEO]

Forti venti di burrasca e grandi onde a Città del Capo, in Sudafrica, hanno bloccato il traffico. Il motivo? Enormi quantità di schiuma marina che avvolgevano le auto e il paesaggio e che hanno attirato molti curiosi sulla costa per ammirare il fenomeno. È successo ieri, lunedì 13 luglio. La schiuma, di un colore cappuccino, è stata portata dall’Atlantico sul lungomare del quartiere di Sea Point, solitamente popolato da runner e skater in estate ma praticamente deserto in simili condizioni meteorologiche. La quantità di schiuma marina era talmente tanto elevata che sembrava avesse nevicato (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Città del Capo è stata sferzata da successivi fronti freddi con forti piogge e inondazioni, accompagnate dall’ultima tempesta invernale che ha colpito la città nella giornata di domenica 12 luglio. Venti di 70-100km/h e onde alte fino a 10 metri hanno colpito la città, creando inondazioni e abbattendo gli alberi.

L’acqua marina contiene sali disciolti, proteine, grassi, alghe morte, detergenti e altri inquinanti, oltre a detriti di materia organica e artificiale. Quando l’oceano viene agitato in maniera violenta dal vento e dalle onde, si forma la schiuma marina. La fioritura delle alghe è una delle fonti più comuni della formazione di spessi strati di schiuma marina. La maggior parte della schiuma marina non è pericolosa per gli esseri umani ed è spesso un indicatore di un ecosistema oceanico produttivo. Ma quando grandi fioriture algali pericolose si deteriorano vicino alla costa, esiste il potenziale per effetti sulla salute umana e sull’ambiente.