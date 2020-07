Meteo Umbria, freddo nella notte: +3,1°C a Cascia, temperature sotto i +10°C in molte zone

Oltre all’Abruzzo, anche l’Umbria ha registrato temperature molto basse per questo periodo dell’anno, complice l’arrivo di correnti fresche dal Nord Europa sull’Italia nei giorni scorsi. La regione sembrava essere tornata in inverno in base alle temperature registrate nelle scorse ore. Stamattina alle 4:30, a Cascia, la centralina del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato +3,1°C. A Norcia la minima e’ stata di +6,2°C, a Monteleone di Spoleto di +4,7°C. Per effetto dell’inversione termica in alta montagna i valori sono stati leggermente piu’ alti: +7,7°C a Forca Canapine.

Nella notte il termometro e’ sceso sotto i +10°C anche in altre localita’ dell’Umbria, come ad esempio a Gubbio (+9,8°C), a Nocera Umbra e alle porte di Citta’ della Pieve (+9,4°C).

Già ieri, sabato 18 luglio, le massime non hanno toccato in nessun centro i +30°C, attestandosi tra i +22 e i +27°C. Da lunedi’ le previsioni del Centro funzionale danno il ritorno del sole e del caldo su tutta l’Umbria, tendenza confermata anche per le giornate di martedi’ e mercoledi’.