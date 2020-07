Migranti: Casarini, ‘ordinanza Musumeci solo propaganda politica’

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – La nuova ordinanza del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci “è pura propaganda politica”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans, che proprio oggi ha terminato la quarantena a bordo della nave e un miglio dal porto di Augusta (Siracusa) con gli altri dieci componenti dell’equipaggio.

“Oltretutto – spiega – mi sembra anche una ordinanza anti sanitaria”, dice. Tra le altre cose, l’ordinanza del governatore siciliano prevede che i migranti soccorsi da navi ong debbano trascorrere la quarantena proprio sulle navi che li hanno soccorsi. Stabilisce inoltre delle ‘zone rosse’ nei porti, chiamate ‘Aree speciali di controllo nelle zone portuali di sbarco” e vicino agli hotspot “dalle quali è vietato uscire”.

“Il tema è il controllo sanitario e l’eventuale separazione tra positivi e negativi – spiega Luca Casarini – E’ il primo ‘comandamento sanitario’ per evitare di costruire focolai. Questa ordinanza è semplicemente una proposta di propaganda politica e non sanitaria, da rigettare in pieno. Dobbiamo tutti affidarci a scelte mediche e non alla propaganda politica, ancora meno se è xenofoba”.