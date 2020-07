Migranti: Crimi, ‘non abbassare guardia’, interventi seri e no propaganda’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Gli sbarchi che si susseguono in queste ore sulle coste italiane confermano che non bisogna abbassare la guardia rispetto all’immigrazione clandestina e che i nostri timori sull’effetto ‘pull factor’ sono sempre stati fondati. Il fenomeno non può essere affrontato a colpi di futile e inutile propaganda, ma devono essere compiuti interventi seri, fin dall’origine, perché si creino le condizioni per interrompere il circuito criminale che gestisce la tratta di esseri umani. Difendere la vita delle persone in molti casi significa anche evitare che i barconi partano”. Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.