Migranti: ordinanza Musumeci istituisce ‘aree speciali di controllo nei porti’

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) – “Aree speciali di controllo” all’interno dei porti in cui sbarcano i migranti. E’ quanto prevede una ordinanza appena firmata dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Non solo. L’ordinanza prevede anche la quarantena su una nave per utti i migranti in arrivo “per almeno 14 giorni”. E “accertamenti sierologici a bordo delle nave”. “E’ fatto divieto di ingresso e di uscita – si legge nell’ordinanza – dalle Asc, aree speciali di controllo, con eccezione del personale autorizzato”.