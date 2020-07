Migranti: Pisapia, ‘dopo Ocean Viking incomprensibili rinvii su decreti Salvini’

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – “In questo momento a bordo della Ocean Viking ci sono a bordo 180 persone, per 44 di loro è stata chiesta l’evacuazione medica immediata e ci sono stati già 6 tentati suicidi. Per questo è incomprensibile il continuo rinvio della cancellazione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini”. Così l’europarlamentare Giuliano Pisapia. A questo “stiamo assistendo da troppo tempo, anche perché è proprio nella stagione estiva – afferma ancora – che avvengono in maniera più intensa le traversate di uomini, donne e bambini in fuga da orrori indicibili”.