Migranti: Salvini, ‘governo complice criminali, se sale contagio so chi denunciare’

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – Sui recenti sbarchi, “con naufraghi che arrivano con lo smartphone e il cagnolino barboncino”, per il leader della Lega Matteo Salvini “Il governo è assolutamente complice di questi criminali”. Non solo: “Visto che ormai sono centinaia i casi di immigrati positivi al Covid, se riparte qualcosa sappiamo a chi andare a chiedere conto. Solo ieri a Treviso 129 positivi, il focolaio più grande d’Italia, se riparte qualcosa sappiamo chi andare a prendere e a denunciare”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini ospite della trasmissione ‘Aria pulita’.

“I giudici della politica sono i cittadini, potranno scappare dalle elezioni ancora per qualche settimana, qualche mese ma prima o poi gli italiani potranno esprimere il proprio giudizio e se davvero come soluzione agli sbarchi che sono triplicati pensano di cancellare il decreto sicurezza allora sono da ricoverare, allora non è incapacità è complicità: abbiamo dei complici di trafficanti di esseri umani ed è grave, questo sì – il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – che è un reato vero”, conclude Salvini.