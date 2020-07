Migranti: Santelli sente Lamorgese e Boccia, si lavora a soluzioni

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il presidente della Regione Calabria Jole Santelli, che questa mattina ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte chiedendo una risposta immediata contro gli arrivi indiscriminati di migranti dopo l’arrivo di 28 irregolari sbarcati a Roccella Jonica e risultati positivi al covid-19, è stata raggiunta dalle telefonate di rassicurazione dei ministri Luciana Lamorgese e Francesco Boccia.

I 28 positivi sono stati tutti trasferiti in un centro dove riceveranno le cure e trascorreranno la quarantena, e dove verranno controllati a vista. Nessun pericolo, le rassicurazioni offerte alla governatrice dal governo centrale, per la popolazione locale, perché i migranti positivi non entreranno in contatto con i cittadini.