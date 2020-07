Migranti: sindaco Caltanissetta scrive a Lamorgese, ‘Viminale non invii più nessuno’

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) – “Ho appena scritto una lettera alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese chiedendo di non inviare a Caltanissetta più nessuno e soprattutto di svuotare il centro d’accoglienza di Pian del Lago”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino (M5S) che ha appena lasciato la Prefettura dove si è tenuto il Comitato per l’ordine e la sicurezza dopo la fuga di 184 migranti dal centro d’accoglienza. Di questi 139 sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine.

“Il centro è palesemente inidoneo a ospitare i cosiddetti ‘quarantenati’ che arrivano dall’estero – spiega – per cui per la sicurezza della città lo chiedo al Viminale”. “

Le conseguenze sul territorio le subiamo noi sindaci, come accade al primo cittadino di Lampedusa o a quella di Porto Empedocle – dice ancora Gambino – quindi è giusto intervenire al più presto”.