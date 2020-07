Migranti: sindaco Lampedusa, ‘preoccupato per ordine pubblico, prima o poi succederà qualcosa’

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) – “Sono preoccupato, anzi sono molto preoccupato per l’ordine pubblico a Lampedusa. Prima o poi succederà qualcosa. Condivido pienamente le parole del Procuratore di Agrigento Patronaggio. Bisogna intervenire al più presto”. E’ l’allarme lanciato, attraverso l’Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Le preoccupazioni sono reali – dice riferendosi all’intervista rilasciata oggi all’Adnkronos dal capo della Procura agrigentina che parla di ‘flussi tunisini che possono creare seri problemi di ordine pubblico’ -oltretutto i magistrati hanno il termometro grazie alle informative che gli vengono fatte da Polizia e Carabinieri. Quindi, è inutile nascondersi. Siamo molto preoccupati a Lampedusa. Molti cittadini sono convinti che chi arriva dal mare è affetto dal coronavirus. E ha paura”.

Per il sindaco Martello “il numero esagerato degli sbarchi provoca dei problemi. La gente è spaventata dal Covid, anche perché c’è una campagna contro gli sbarchi, insomma prima o poi succederà qualcosa. Speriamo di no”.

E propone: “Se si vuole mantenere pacifica la situazione all’interno degli hotspot devono essere controllati e non devono fare uscire nessun immigrato fino quando non si esaurisce la messa in sicurezza sanitaria. Spero sia chiaro che c’è un grosso problema di ordine pubblico, perché nell’immaginario collettivo sono tutti malati coloro che arrivano a Lampedusa sui barconi”.