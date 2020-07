Milano: ruba da un giardino due bici e borsoni sportivi, arrestato

Milano, 30 lug. (Adnkronos) – Nella serata di ieri i carabinieri di Milano hanno arrestato un uomo entrato in un’abitazione per rubare due bici e due borsoni di equipaggiamento sportivo. L’uomo, 27 anni, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato, è di origine egiziana ed è stato intercettato mentre in via Broni si allontanava in sella a una bici trascinandone un’altra con la mano. In spalla aveva anche due borsoni. I militari si sono insospettiti e hanno scoperto che poco prima era entrato in un giardino di una casa nella via scavalcando la recinzione: da lì aveva portato via il bottino, del valore di 2.500 euro. Tutto è stato restituito.