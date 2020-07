Ciclismo, la Milano-Sanremo cambia percorso per l’emergenza viabilità in Liguria: 300km durissimi, “sarà bellissima”

Una Milano-Sanremo ridisegnata ma comunque “bellissima”. Mauro Vegni è “deluso” per il trattamento ricevuto, ma non ha dubbi sul nuovo percorso della ‘Classicissima‘, che l’8 agosto per la 111ª edizione abbandona la salita del Turchino e la filastrocca dei tre Capi (Mele, Cervo, Berta) per virare per la prima volta nella storia verso il Piemonte e scollinare su Imperia attraverso il Col di Nava per concludersi poi con le scalate della Cipressa e del Poggio. “Quest’anno è una corsa leggermente più dura e non escludo attacchi da lontano, alla Coppi, da ciclismo antico“. Una scelta obbligata quella degli organizzatori: il mancato accordo con alcuni sindaci della provincia di Savona, preoccupati per la gestione della sicurezza e per la congestione del traffico nel weekend prima di Ferragosto, hanno costretto a varare una corsa completamente diversa da quella canonica. Le polemiche non si placano e non è detto che dal 2021 si torni sul percorso originario, soprattutto qualora questo esperimento dovesse piacere a corridori e squadre. “Per la Riviera – spiega all’ANSA il Direttore dell’Area Ciclismo di RCS Sport, che anticipa anche la novità delle 27 squadre al via con appena 6 corridori per team – è un’occasione persa. Ed invece alcuni sindaci non hanno avuto la volonta’ di organizzare. C’e’ amarezza, è passato il messaggio che questa Milano-Sanremo avrebbe fatto scappare i turisti“.

Restano però momenti frenetici per organizzare tutte le corse in programma, in un calendario stravolto dal Coronavirus. Domani con un evento in streaming verrà svelato il nuovo percorso del Giro d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre: la Grande Partenza è prevista in Sicilia con quattro tappe e la cronometro di Monreale-Palermo, mentre l’arrivo resta confermato a Milano. Novità anche per Strade Bianche (1 agosto), Milano-Torino (5 agosto), GranPiemonte (12 agosto) e Tirreno Adriatico (7-14 settembre): Eolo sarà il nuovo sponsor di queste grandi classiche del nostro ciclismo. Uno sport che, secondo Vegni, puo’ rappresentare “uno spot mondiale per tutta l’Italia” dopo la terribile pandemia.

Milano-Sanremo, Novi Ligure e Ovada escluse scrivono a RCS

Dopo il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, anche il collega di Ovada, Paolo Lantero, interviene sulla variazione del percorso della Milano-Sanremo 2020 che ha escluso i due centri zona dell’Alessandrino. In una lettera all’organizzatore RCS Sport si sottolinea come quest’anno il mancato passaggio, a causa problemi di viabilita’, faccia venire meno la speranza di una ritrovata normalita’. La salvaguardia di un percorso storico di una delle Classiche piu’ importanti del ciclismo europeo è un prerequisito stesso della bontà e dell’efficacia della Corsa. “L’eredita’ sportiva di Fausto Coppi, nativo di queste terre, ha creato nel tempo un forte e indelebile legame con il ciclismo“. I 2 primi cittadini sono certi che il passaggio della gara nel 2021 “debba essere fin d’ora garantito e non dovra’ essere oggetto di revisioni ulteriori“.

