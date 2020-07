Milano: traffico illecito rifiuti, gdf arresta 14 persone e sequestra 15 mln (2)

(Adnkronos) – L’indagine è partita con una verifica fiscale su una società attiva nel commercio di rottami ferrosi, sconosciuta al fisco e evasore totale dal 2011. I fatti contestati sono aggravati dalla presenza di un’organizzazione criminale transnazionale.

Circa 74mila tonnellate di materiale ferroso movimentato sono in gran parte inesistenti o falsamente documentate. I rottami realmente commerciati sono senza tracciabilità e la compravendita è stata fatta in nero. La gdf ha accertato un’evasione di Iva per oltre 1,18 milioni e fatture false per 56 milioni. Le indagini sono concentrate su 42 società e ditte individuali.

Quattordici persone sono finite in carcere e sette agli arresti domiciliari: tra di loro anche un commercialista di Cuggiono.