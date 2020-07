Minuscoli ma potenti: alla scoperta dei Ningaui, tra i marsupiali più piccoli della Terra ma dal terribile morso [FOTO]

Piccolo ma potente, in grado di uccidere con i suoi morsi. Non stiamo parlando di una creatura spaventosa, ma di un piccolo marsupiale australiano chiamato ningaui. Marsupiali carnivori con un debole per insetti, ragni e lucertole, i ningaui somigliano ai dunnart, ma vi differiscono per le zampe posteriori più grandi e per un pelo ispido e disordinato. Sono animali notturni ed elusivi, il che, combinato con i loro piccolo corpi, li rende difficili da osservare, anche per i loro predatori.

Il nome ningaui si riferisce alla leggenda aborigena che descrive creature simili a folletti che vivono nelle mangrovie e attirano i “passanti” alla loro morte, consumandoli vivi. Anche se può sembrare più diabolico di quanto questi marsupiali possano essere capaci, non è così. Cercando un’immagine di queste piccole creature, c’è una buona probabilità di vederli mordere qualcosa fino alla morte, che sia un grillo, un millepiedi o persino un dito umano (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La più piccola delle 3 specie di ningaui, il Pilbara ningaui, è lungo solo 5.8cm, con una coda di oltre 7cm. Questo è uno dei marsupiali più piccoli sulla Terra, insieme al planigale, anch’esso dell’Australia Occidentale. Il Pilbara ningaui si trova nelle regioni di Pilbara e Gascoyne dell’Australia Occidentale e nel Piccolo Deserto Sabbioso.

Il ningaui meridionale si trova nell’Australia settentrionale, nell’Australia Occidentale, nell’Australia Meridionale e nello stato di Victoria. Leggermente più grande del Pilbara ningaui, può crescere fino a 7,4cm di lunghezza, con un coda di circa 7cm. Si distingue dai suoi parenti per il colore grigio-olivastro. Anche il wongai ningaui è leggermente più grande del ningaui meridionale e si trova da ovest di Kalgoorlie nell’Australia Occidentale alla parte settentrionale dell’Australia Meridionale fino alle parti meridionali del Territorio Settentrionale e al Queensland sudoccidentale.