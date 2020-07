Un alpinista è caduto ed è finito in prognosi riservata dopo un incidente a quota 3600 metri sulla Aiguille Noire da Peuterey sulla cresta Sud. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano. L’uomo, un francese di 50 anni, è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata per politrauma.