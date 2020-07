Montagna, due escursionisti in difficoltà a Belluno: salvati dal Soccorso Alpino

Oggi, intorno alle 13.40, il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per un escursionista infortunatosi mentre con la moglie scendeva dal sentiero sulle piste da sci sotto la Croda Negra. Una squadra ha raggiunto in fuoristrada l’uomo, un 68enne di Perugia, impossibilitato a camminare per un possibile trauma alla caviglia dopo una scivolata, e lo ha accompagnato fino al Passo Falzarego, da dove si è allontanato autonomamente.

Attorno alle 16, poi, il Soccorso alpino della Val di Zoldo è partito per andare a recuperare un 23enne torinese che si era fatto male nei boschi tra Dont e Cercenà. Il ragazzo si era perso ritrovandosi in un tratto boschivo ed era caduto provocandosi escoriazioni e una probabile distorsione alla spalla. Una squadra lo ha individuato risalendo alla sua posizione grazie alle indicazioni ricevute dall’escursioniata e lo ha raggiunto 100 metri sopra il sentiero. Dopo avergli immobilizzato la spalla, i soccorritori lo hanno accompagnato sul sentiero e da lì verso l’abitato di Foppa dove è stato portato con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore all’ospedale di Belluno.